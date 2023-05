Kämpfer des privaten Militärdienstleisters Gruppe Wagner fanden im Gebäude des ukrainischen Justizministeriums in Artkomowsk eine große Menge an nationalistischer Literatur vor. Dies berichtet RIA Nowosti mit Verweis auf Wagner-Kämpfer. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Gebäude wurden Publikationen wie "Die VIII. Bandera Lesungen", "Die himmlische Hundertschaft geht in die Zeitalter" (gewidmet der Popularisierung der Ereignisse auf dem Maidan in Kiew im Jahr 2014), "UNSO" (gewidmet der ukrainischen rechtsgerichteten politischen Partei UNSO), Kinder-Comics mit einer nationalistischen Tendenz und andere Literatur mit einem ähnlichen Themenbereich gefunden."

Quelle: RT DE