FDP für Ausbau der G7

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel spricht sich nach dem jüngsten G20-Gipfel für eine Stärkung von Gipfel-Formaten demokratischer Staaten aus.

So regte er die Erweiterung der G7 zu einer G9, mit Australien und Südkorea, an: Es gelte, "eine Art demokratische Allianz als neue Organisation gründen, wo auch die pazifischen marktwirtschaftlichen Demokratien mit den transatlantischen zusammenkommen", sagte Vogel am Montag den Sendern RTL und ntv.

Dort könne man den weiteren Umgang mit Russland und China gemeinsam diskutieren. "Solche Organisationen haben wir noch nicht ausreichend und die müssen wir stärker machen", so Vogel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur