DVR-Volksmiliz: Ein ukrainischer Panzer und drei Haubitzen binnen 24 Stunden zerstört

Am Donnerstagmorgen hat die Volksmiliz der Donezker Volksrepublik (DVR) einen Bericht über die Entwicklungen an der Front innerhalb von 24 Stunden veröffentlicht. So haben russische Soldaten einen ukrainischen Panzer vom Typ T-64BW, eine Haubitze vom Typ D-30, zwei Haubitzen vom Typ M777 sowie acht Panzer- und Kraftfahrzeuge vernichtet. Dabei sind mehr als 70 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Sicherheitskräfte verhindern Terroranschlag ukrainischer Saboteure in Lugansk Russische Spezialdienste haben in der Volksrepublik Lugansk ein Versteck von ukrainischen Saboteuren entdeckt, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Dort wurden mehrere Maschinengewehre, Granatwerfer, im Ausland hergestellte Patronen verschiedener Kaliber sowie ein Stück Munition für eine Rohrwaffe vom Typ 2A28 Grom vorgefunden. Sprengkörper aus dem Versteck wurden vor Ort eliminiert. Russische Sicherheitskräfte sind nun auf der Suche nach den Saboteuren. Auf dem Video, das die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlichte, ist das Versteck sowie seine Zerstörung zu sehen." Quelle: RT DE