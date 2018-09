Wieder Tote und Verletzte bei Zusammenstößen am Gazastreifen

Bei neuen Zusammenstößen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen hat es am Freitag wieder Tote und Verletzte gegeben. Laut palästinensischen Angaben kamen mindestens sechs Personen ums Leben, über 500 sollen verletzt worden sein. Damit steigt die Zahl der Toten seit dem Ausbruch der aktuellen Protestwelle im März auf 192.

Die israelischen Streitkräfte verteidigten ihr Vorgehen am Freitag erneut: "Imagine: A mob of 20K people, throwing bombs & grenades, attempting to reach your home", hieß es in einer auf Englisch verbreiteten Mitteilung. "Our troops are there to do what is necessary to protect Israeli civilians".

Quelle: dts Nachrichtenagentur