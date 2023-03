Medien: Verluste der Ukraine in Artjomowsk steigen auf etwa 500 Mann pro Tag

Nach Angaben von RT haben seit dem 3. März einige Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Artjomowsk ihre größten Verluste erlitten. Die Gesamtzahl der täglichen Verluste in der Stadt selbst und in den umliegenden Kreisen soll sich auf 230 bis 240 Soldaten belaufen. Bis zu 170 Personen würden schwer verletzt und weitere 35 bis 50 Menschen würden vermisst.

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus sollen sich alle 24 Stunden zwischen 20 und 60 ukrainische Soldaten freiwillig in Gefangenschaft begeben. Somit könnten die Gesamtverluste der Ukraine bei Artjomowsk einschließlich der Gefallenen, Verwundeten, Gefangenen und Vermissten bis zu 480 Soldaten pro Tag betragen, fasst RT zusammen. Zu einem derart sprunghaften Anstieg der Verluste im März könnte das Frühlingswetter beigetragen haben. Da die meisten Landstraßen rund um die Stadt nicht befahrbar seien, müsse das ukrainische Militär für Evakuierungen und Versorgung asphaltierte Straßen nutzen, die beständig unter russischem Artilleriebeschuss stehen." Quelle: RT DE