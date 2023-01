Der Politikwissenschaftler Andrei Susdalzew hat darauf hingewiesen, dass mögliche Umschichtungen in den ukrainischen Machtstrukturen Teil eines "Clan-Kampfes" seien, bei dem es unter anderem um die starke Bereicherung bestimmter Personen geht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Kommentar für RIA Nowosti erklärte er: "Es gibt mehrere Gruppen, die miteinander in Wettbewerb treten. Dies ermöglicht es der Führung einer Struktur – in diesem Fall dem ukrainischen Präsidenten –, die am besten geeigneten Optionen zu wählen, das ist normal. Das führt dazu, dass eine der Gruppen die Oberhand gewinnt und Entscheidungen vorantreibt."

In diesem Fall sei zu berücksichtigen, dass zu diesen "Fraktionen" Vertreter verschiedener bereicherter Gruppierungen gehören. Und die Vorbereitungen für die Frühjahrsoffensive würden dazu führen, dass sie beginnen, Einzelpersonen "über Bord zu werfen". Der Experte betonte: "Es handelt sich um einen Clan-Kampf, bei dem es vor allem um Geld geht."

Zuvor hatte die Webseite der Ukrainskaja Prawda über mögliche Entlassungen und Umbesetzungen im ukrainischen Kabinett berichtet. Darüber hinaus schrieben die ukrainischen Medien über die Entlassung des stellvertretenden ukrainischen Generalstaatsanwalts Alexei Simonenko. Außerdem entließ der ukrainische Machthaber Wladimir Selenskij Kirill Timoschenko vom Amt des stellvertretenden Leiters seines Büros.

Die Vorsitzende von Selenskijs Partei Sluga Naroda, Jelena Schuljak, forderte die ukrainischen Strafverfolgungs- und Korruptionsbekämpfungsbehörden auf, Korruptionsfälle unter Beamten des Kabinetts und einzelner Ministerien gründlich zu untersuchen."

Quelle: RT DE