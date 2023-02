Netanjahu bietet Vermittlerrolle an

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einem Interview mit CNN, er sei bereit, die Rolle eines Vermittlers in der Ukraine-Krise in Betracht zu ziehen, falls alle Beteiligten ihn dazu auffordern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass der enge Verbündete seines Landes, die Vereinigten Staaten, ebenfalls fragen müssten. "Wenn alle relevanten Parteien darum bitten, werde ich es sicherlich in Betracht ziehen, aber ich dränge mich nicht auf." Netanjahu erklärte, er sei gleich zu Beginn der Ukraine-Krise aufgefordert worden, als Vermittler zwischen Moskau und Kiew zu fungieren. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber Oppositionsführer gewesen. Wer ihn gefragt habe, wollte Netanjahu nicht preisgeben. Es habe sich um eine inoffizielle Anfrage gehandelt." Quelle: RT DE