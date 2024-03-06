Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Stegner verblüfft: „Trump als Friedensnobelpreisträger denkbar“

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 14:50 durch Sanjo Babić
Ralf Alexander Stegner (2024)
Ralf Alexander Stegner (2024)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ralf Stegner (SPD) hält eine Auszeichnung des US-Präsidenten für möglich, wenn der Gaza-Friedensplan tragfähig umgesetzt wird, meldet dts. Entscheidend sei aus seiner Sicht das Resultat und nicht die Person.

Stegner betont, Friedenspreise sollten messbare Schritte hin zu Stabilität honorieren. Dazu zählten dauerhafte Waffenruhe, Geisel-Freilassungen und echte humanitäre Fortschritte. Er verweist zugleich auf die Verantwortung aller Beteiligten, Provokationen zu unterlassen.

Kritiker warnen vor verfrühten Vorschlägen, solange zentrale Punkte ungeklärt sind. Befürworter argumentieren, Incentives könnten politische Prozesse stützen. Die Debatte zeigt, wie sehr Symbolik und Realpolitik im Nahostkonflikt verschränkt sind.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
