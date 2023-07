Über 200 ukrainische Soldaten im Donbass getötet und reichlich Artillerie und Munition vernichtet

Versuche, im Donbass in die Offensive überzugehen, unternahm das ukrainische Militär in den vergangenen 24 Stunden zahlreich. Dies meldet das russische Verteidigungsministerium. Allein in Höhe Donezk haben russische Soldaten insgesamt sechzehn dieser Angriffe abgewehrt – bei Belogorowka, Perwomaiskoje, Wessjoloje, Krasnogorowka, Marjinka und nördlich von Kleschtschejewka, einem südlichen Vorort von Artjomowsk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem flogen taktische Einheiten der russischen Luftstreitkräfte und weitere Militärflieger erfolgreiche Angriffe auf Personal und Gerät der ukrainischen Armee im nahen und ferneren Hinterland dieses Frontstücks – in und bei Bogdanowka, Tschassow Jar und Dilejewka. Im Verlauf der obigen Gefechte wurden insgesamt über 210 Mann an ukrainischem Militärpersonal eliminiert und reichlich Kriegsgerät zerstört: zwei Panzerhaubitzen und fünf bugsierte Haubitzen (darunter eine M777 aus US-Herstellung), drei Automobile und ein gepanzertes Kampffahrzeug. Weiterhin wurden in beziehungsweise bei Serebrjanka und Awdejewka Munitionsdepots der 81. Luftlandebrigade und der 110. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte in die Luft gesprengt – durch welche Einwirkung, präzisiert das russische Verteidigungsministerium nicht." Quelle: RT DE