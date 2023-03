Botschafter Russlands in USA: Alle Versuche, Russland strategische Niederlage zuzufügen, sind zum Scheitern verurteilt

Die an die Ukraine gelieferten Waffen würden zerstört werden und alle Versuche der USA, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, seien zum Scheitern verurteilt ‒ so hat der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, das neue Hilfspaket der USA für die Ukraine kommentiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert die Erklärung von Antonow wörtlich: "Die amerikanische Hilfe wird die Agonie des Kiewer Regimes verlängern. Die Bedrohung, die von ihm ausgeht, wird in die notwendige Distanz von unseren Grenzen weggeschoben, und alle ausländischen Waffen, die an ukrainische Soldaten auf dem Schlachtfeld geliefert würden, werden zermalmt und zerstört werden." Quelle: RT DE