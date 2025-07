Auto fährt in Los Angeles in Menschenmenge - etliche Verletzte

Mindestens 28 Personen sind am Samstag verletzt worden, als ein unbekanntes Fahrzeug in eine Menschenmenge in East Hollywood gefahren ist.

Wie die Feuerwehr von Los Angeles mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nähe eines Musikveranstaltungsortes auf dem West Santa Monica Boulevard.



Drei der Opfer wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, sechs weitere in ernstem Zustand und 19 in einem stabilen Zustand. Die Polizei sperrte das Gebiet ab.



Die Feuerwehr koordinierte die Triage und den Transport der Verletzten. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur