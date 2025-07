Bischof Bertram Meier zu den Angriffen im Ostkongo

Nach den jüngsten Berichten über einen grausamen Angriff auf eine katholische Kirche im Osten der Demokratischen Republik Kongo zeigt sich Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, tief erschüttert über die anhaltende Gewalt in der Region.

Dr. Bertram Meier: "Der Ostkongo kommt nicht zur Ruhe. Nachdem es zuletzt Zeichen der Hoffnung auf politische Entspannung gegeben hatte, ist die Gewalt in der Nacht zum Sonntag in grausamer Form zurückgekehrt. Islamistische Terroristen aus Uganda mit Verbindung zum 'Islamischen Staat' haben in dem Ort Komanda ein Blutbad angerichtet, dem Berichten zufolge 43 Menschen zum Opfer gefallen sind.

21 Personen wurden während einer Gebetswache in einer katholischen Kirche mit Stichwaffen geradezu abgeschlachtet. Viele Menschen sind aus Furcht vor neuen Angriffen aus Komanda geflüchtet. Ich bitte Sie: Beten Sie mit mir für die ermordeten Menschen und ihre Angehörigen! Und lassen wir auch nicht nach im Gebet für den Osten des Kongos, wo seit vielen Jahren Kämpfe um Macht, Land und Rohstoffe ausgefochten werden und in all den verworrenen Auseinandersetzungen auch religiös motivierter oder verbrämter Terror die Bevölkerung immer wieder heimsucht."

Quelle: Deutsche Bischofskonferenz (ots)