Gebiet Cherson: Ukrainische Truppen scheitern bei Versuchen, Schwachstellen in der russischen Verteidigung auszukundschaften

Die ukrainischen Truppen unternehmen keine Gegenoffensive am linken Dnjepr-Ufer im Gebiet Cherson in Richtung Kachowka. Sie versuchten jedoch, die Verteidigung der Dnjepr-Gruppe der russischen Streitkräfte auszukundschaften, und wurden zurückgeschlagen. Dies berichtete ein russischer Soldat mit dem Rufzeichen "der Leise", der sich in den Stellungen aufhält, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Lage ist angespannt, denn Artillerie und Panzer sind auf uns gerichtet, es gibt Versuche von Sabotage- und Aufklärungsgruppen, sich einzuschleichen. Durchbruchsversuche haben wir hier keine. Der Feind versucht, unsere Schwächen auszukundschaften, verwundbare Punkte zu finden. Er versucht es dort, wo das Terrain offen ist. Aber wir tarnen unsere Stellungen, alles ist versteckt, sodass er nicht durchdringen kann."

Quelle: RT DE