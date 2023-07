T-90A-Panzerbesatzungen nutzen neue Taktik bei Angriff auf ukrainische Stellungen bei Krasny Liman

Eine neue Taktik hilft den Gefechtsbesatzungen der russischen T-90A-Panzer, ukrainische Stellungen an der Front bei Krasny Liman erfolgreich anzugreifen, berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Verweis auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Taktik soll darin bestehen, in kurzen Intervallen verschiedene Munitionstypen zu verwenden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So sei jüngst bei einer Attacke Lenkmunition aus einem 125-Millimeter-Geschütz auf leicht gepanzerte Fahrzeuge abgefeuert und diese außer Gefecht gesetzt worden. Des Weiteren sei ein Stützpunkt vernichtet wie auch Kräfte der ukrainischen Armee mittels Splittermunition und Sprenggranaten eliminiert worden. Diese Methode ermögliche es, alle Arten von Zielen zu bekämpfen und gegnerische Kräfte zu demoralisieren, so die Behörde in Moskau." Quelle: RT DE