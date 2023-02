Italien: Prostest gegen Auftritt Selenskijs bei Musikwettbewerb – Kritik an Ukraine-Unterstützung

In Italien kam es zu Protesten gegen den geplanten Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij beim größten Musikwettbewerb des Landes, dem Sanremo-Festival. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei richteten die Menschen sich auch gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Demonstranten forderten die Behörden in Sanremo auf, kulturelle Veranstaltungen nicht zu politisieren. Tausende Italiener unterzeichneten eine Petition gegen die geplante Rede des früheren Schauspielers Selenskij, der per Video zugeschaltet werden sollte. Dazu kam es schließlich nicht.

Angesichts der Wirtschaftskrise wächst in Italien die Kritik an der Finanzhilfe, die Rom der Ukraine gewährt. Vielen Italienern fehlt das Verständnis dafür, dass immer mehr Gelder für die Ukraine ausgegeben werden, während ihre eigene Lage zunehmend schlechter wird."

Quelle: RT DE