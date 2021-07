Seidenstraße: Hochwertige Entwicklung des Liuyang-Feuerwerks kultiviert einzigartige Hunan-Kulturmarke

Das Liuyang-Feuerwerk, ein Produkt mit geografischer Angabe in China und ein herausragendes Produkt in Liuyang, einer kreisfreien Stadt in der zentralchinesischen Provinz Hunan, hilft Hunan beim Aufbau einer einzigartigen kulturellen Marke, indem es eine hochwertige Entwicklung verfolgt.

Als globaler Stützpunkt für die Produktion und den Handel mit Feuerwerkskörpern kann Liuyang eine Produktion von Feuerwerkskörpern vorweisen, die mehr als 85 % des nationalen Gesamtvolumens ausmacht, wobei der Absatz 60 % des weltweiten Volumens einnimmt. Im Laufe der Jahre hat das Liuyang-Feuerwerk die Feuerwerke von Großveranstaltungen im In- und Ausland übernommen, den Export traditioneller chinesischer Kultur gefördert, einen Beitrag zum Aufbau des Bandes und der Straße geleistet und die Öffnung von Hunan unterstützt. Liuyang-Feuerwerk rühmt sich des Vorteils der gesamten Industriekette und kann durch die Kontrolle der Rohstoffe, die Verbesserung des Produktionsprozesses, die Forschung und Entwicklung von Feuerwerksausrüstungen, Layout und Design und andere damit verbundene Verbindungen eine maßgeschneiderte Produktion von High-End- und Großfeuerwerken realisieren, sagte Zhong Ziqi, ein Erbe des nationalen immateriellen Kulturerbes und Vorsitzender von Dancing Fireworks, einer Feuerwerksfirma in Liuyang. Das Liuyang-Feuerwerk konzentriert sich auf die Kreativität, die Erweiterung der Szenenerfahrung und die Kombination von Wissenschaft und Technologie mit der Stadt, um den gegenseitigen Wohlstand der Feuerwerkskultur und der Stadt zu fördern. Liuyang hat 12 Unternehmen mit kreativer Designbasis stark unterstützt und empfohlen, den inländischen Markt für kulturtouristische Feuerwerkskörper zu entwickeln, indem sie branchenübergreifende Talente einführen, um eindringliche Licht- und Schattenkarnevals mit Feuerwerk als Hauptfigur zu schaffen, und die Hersteller ermutigen, weiterhin innovativ zu sein und Produkte zu produzieren, die die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen. Von Januar bis Juni führten Feuerwerksunternehmen in Liuyang mehr als 900 kulturtouristische Feuerwerke in vielen Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen durch, mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Yuan, was etwa 85% des inländischen Marktanteils ausmacht. Als globales Forschungszentrum für Feuerwerkskörper und Heimatstadt von Feuerwerkskörpern in China hat Liuyang aktiv die Qualität der Feuerwerkskörper verbessert und 300 bahnbrechende Innovationen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Umweltschutzes durchgeführt, einschließlich neuer umweltfreundlicher Feuerwerkskörper, Feuerwerksaußenröhrchen aus regenerierten Pflanzenfasern, usw. Die Stadt beherbergt außerdem mehrere nationale Organisationen und Brancheninstitutionen für Feuerwerkskörper und ist der größte Talent- und Technologietreffpunkt der weltweiten Feuerwerksbranche. Liuyang ist bestrebt, seine Feuerwerkskultur von einer chinesischen Kultur zu einer Weltkultur zu machen. Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)