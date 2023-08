Schwedisches Parlament genehmigt Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von 314 Millionen US-Dollar

Das schwedische Parlament hat dafür gestimmt, der Ukraine ein neues Militärhilfepaket in Höhe von 3,4 Milliarden Kronen (314 Millionen US-Dollar) zu gewähren. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Parlaments hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Mitteilung heißt es: "Der Riksdag hat dem unentgeltlichen Transfer von zusätzlichen Verteidigungsgütern an die Ukraine in Form von Ersatzteilen und lebenswichtigen Gütern im Wert von höchstens 1,1 Milliarden Schwedischen Kronen sowie in Form von Munition und Munitionskomponenten, Minenräumgeräten und Fahrzeugen im Wert von höchstens 2,15 Milliarden Schwedischen Kronen zugestimmt."

Zuvor hatte Pål Jonson, der Verteidigungsminister des Königreichs, auf einer Pressekonferenz erklärt, dass Schweden Munition für bereits gelieferte Ausrüstung, vor allem für den Schützenpanzer CV 90, liefern wird. Ersatzteile für den CV 90, den Panzer Strv 122 und das Artilleriegeschütz Archer sollen ebenfalls geliefert werden. Darüber hinaus wird Schweden Transport- und Rettungsfahrzeuge sowie Minenräumgeräte bereitstellen.

Weiter wurde beschlossen, die in Schweden unter amerikanischer Lizenz hergestellten Rb99-Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite an die USA zu verkaufen, mit dem Recht, sie an die Ukraine weiterzugeben. In diesem Fall wird die US-Seite Schweden eine modernere Version dieser Raketen anbieten.

Seit Februar 2022 hat Schweden der Ukraine 22 Milliarden Kronen (2,16 Milliarden US-Dollar) zur Verfügung gestellt, davon 17 Milliarden Kronen (1,67 Milliarden US-Dollar) als Militärhilfe.

