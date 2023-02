Ex-Roskosmos-Chef Rogosin: Vier neueste Roboter vom Typ Marker treffen im Donbass ein

Dmitri Rogosin, der frühere Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, hat auf seinem Telegram-Kanal mitgeteilt, dass vier Roboter vom Typ Marker dem Zeitplan entsprechend im Donbass eingetroffen seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Man sei dabei, Zielbilder zu laden, Algorithmen für die Kampfführung als Teil einer Kampfrobotergruppe zu testen, aber auch mächtige Panzerabwehrwaffen zu installieren, hieß es.

Jewgeni Dudorow, Exekutivdirektor des Privatunternehmens Androidnaja technika, bestätigte gegenüber RIA Nowosti, die Robotersysteme seien in die Zone der Militäroperation gebracht worden.

Rogosin hatte bereits Ende Januar Pläne angekündigt, die Marker-Roboter in Aufklärungs- und Kampfvarianten in den Donbass zu schicken. Ihm zufolge wird der Apparat im Kampfmodus in der Lage sein, die US-amerikanischen Abrams-Panzer und deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard zu treffen. In seinem Steuerungssystem hat der Roboter einen elektronischen Katalog mit Zielbildern im sichtbaren Bereich sowie im infraroten Wellenlängenbereich, sodass er automatisch die gegnerische Ausrüstung erkennen kann."

Quelle: RT DE