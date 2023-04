Täglicher Bericht des Pressezentrums des russischen Truppenverbands West

Nach Angaben der Pressestelle des russischen Truppenverbands West hat das russische Militär innerhalb von 24 Stunden in Richtung Kupjansk zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen in der Nähe der Dörfer Sinkowka und Nowossjolowskoje entdeckt und zerstört. Drei Truppenverlegungsversuche der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Dörfer Iwanowka, Sinkowka und Artjomowka wurden vereitelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vier Beobachtungsposten in der Nähe der Siedlungen Stelmachowka und Nowossjolowskoje wurden durch Artilleriebeschuss neutralisiert. Die ukrainische Armee erlitt Verluste an Mannschaftsstärke. Weiterhin liquidierte das Feuer von 2A65 Msta-B-Geschützen unter dem Kommando des Batteriekommandeurs Hauptmann Michail Beloussow ein Mörser- und Munitionsdepot in der Nähe der Siedlungen Pletjonowka und Stelmachowka. Die Armeefliegerkräfte des Truppenverbands West zerstörten auch einen ukrainischen Zugstützpunkt in der Nähe der Siedlung Tschugunowka. Vier Furija-Aufklärungsdrohnen und eine Puma-Drohne wurden von den russischen Luftabwehrkräften außer Gefecht gesetzt." Quelle: RT DE