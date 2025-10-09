Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Lecornu sieht „Fenster“ für rasche Ernennung eines neuen Premiers

Lecornu sieht „Fenster“ für rasche Ernennung eines neuen Premiers

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Sébastien Lecornu (2025)
Sébastien Lecornu (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der scheidende französische Premierminister Sébastien Lecornu (Renaissance) hält die Ernennung eines Nachfolgers binnen 48 Stunden für möglich, berichten Reuters und die Financial Times. Zugleich sinke die Wahrscheinlichkeit einer Parlamentsauflösung, was auf eine Stabilisierung hindeutet.

Lecornu führte bis zuletzt Gespräche mit Fraktionen, um eine Mehrheit für den Haushalt 2026 und damit eine tragfähige Arbeitsbasis zu sichern. Er übermittelte Präsident Emmanuel Macron die Einschätzung, dass das politische Umfeld eine zügige Benennung eines neuen Regierungschefs nun zulasse. Beobachter werten dies als Signal gegen Neuwahlen und für Kontinuität in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

In französischen Medien ist von einer technokratischen Lösung ohne Ambitionen für 2027 die Rede. Das würde Kompromisse mit moderaten Parteien erleichtern und die Verhandlungen über Defizitziele und Reformen entpolitisieren. Gegner von links und rechts kündigen dennoch Widerstand an, wodurch die Mehrheitsbildung weiterhin anspruchsvoll bleibt.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte quarte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige