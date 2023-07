Blinken: Schoigu verhandelt in Nordkorea über Waffenlieferungen

US-Außenminister Antony Blinken ist der Ansicht, dass eines der Ziele der Reise der russischen Delegation unter Leitung von Verteidigungsminister Sergei Schoigu nach Nordkorea darin bestand, Waffenlieferungen für die Fortsetzung der militärischen Sonderoperationen in der Ukraine zu vereinbaren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als er von Journalisten gebeten wurde, den Besuch der russischen Delegation in Nordkorea und die in einigen ausländischen Medien verbreiteten Informationen zu kommentieren, wonach eines der Ziele der Reise die Vereinbarung von Waffenlieferungen gewesen sein soll, behauptete er:

"Was die Berichte über den Leiter des russischen Verteidigungsministeriums und Nordkorea betrifft, so bezweifle ich stark, dass er dort im Urlaub war. Was sehen wir also? Wir sehen, dass Russland verzweifelt versucht, Unterstützung für Waffen zu bekommen, wo immer es sie finden kann. … Wir sehen es in Nordkorea, wie wir es im Iran sehen, der Russland mit einer Menge Drohnen versorgt hat."

