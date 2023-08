Behörden im Grenzgebiet Belgorod melden Dauerbeschuss und mehrere ukrainische Drohnenangriffe

In den zurückliegenden 24 Stunden haben ukrainische Einheiten insgesamt 75 Geschosse auf 14 Ortschaften in sechs Landkreisen des russischen Grenzgebiets Belgorod abgefeuert, teilt der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Ihm zufolge wurden unter anderem unbemannte Fluggeräte eingesetzt. Bei einem Drohnenangriff im Dorf Lawy im Kreis Waluiki seien drei Zivilisten ums Leben gekommen, so der Beamte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach seinen Angaben gibt es auch Schäden. So seien in der Siedlung Popowka in zwei Privathaushalten Fenster zu Bruch gegangen. Wie es weiter heißt, sind Fassaden, Dächer sowie Zäune beschädigt worden. Auch eine Gasversorgungsleitung sei zu Schaden bekommen. Ferner meldet Gladkow, dass in der Ortschaft Pankow eine Stromleitung durch Beschuss der ukrainischen Armee beschädigt wurde. Einsatzkräfte führten Reparaturarbeiten durch." Quelle: RT DE