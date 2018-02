Wuliangye wünscht der ganzen Welt ein frohes chinesisches Neujahr

Das chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür. Das auch als Frühlingsfest bekannte chinesische Neujahr ist eine mehr als 4.000 Jahre alte Festivität, die vor allem vom chinesischen Volk in Ehren gehalten wird, denn es bedeutet den Abschied vom alten Jahr und Aufbruch in ein neues Jahr mit Frieden und Glück.

Es ist bemerkenswert, dass die chinesische Spirituosenmarke Wuliangye vor Kurzem ihre Neujahrsbotschaft an die ganze Welt gesandt hat. 2018 kennzeichnet das 40-jährige Jubiläum der Reformbestrebung und der Öffnung Chinas. Während China seinen internationalen Einfluss verstärken konnte, hat sich auch das chinesische Neujahr auf der Welt verbreitet und ist zu einem globalen Ereignis geworden. Herausragende chinesische Unternehmen, für die auch Wuliangye stellvertretend steht, haben Menschen auf dem gesamten Globus auf beispiellose Weise mit offenen Armen begrüßt, um diesen großartigen Tag zu feiern und ihnen ein glückliches neues Jahr zu wünschen.

Wuliangye ist ein renommierter großer Spirituosenhersteller in China mit einer traditionsreichen Markenkultur. Die Neujahrsbotschaft des Unternehmens ist, neben dem globalem Auftreten in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada, Südkorea, Japan, Australien und Hongkong, nicht nur ein Grußwort, sondern repräsentiert auch eine Visitenkarte der Spitzenmarken von China. Sie drückt die Hoffnung aus, dass es in Zukunft noch mehr erstklassige Unternehmen wie Wuliangye geben wird, die dazu beitragen, die Welt friedlicher und schöner zu machen.

Quelle: Wuliangye (ots)