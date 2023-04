Ukrainische Soldaten sollen aus einem Panzer auf ein fünfstöckiges Gebäude in Artjomowsk geschossen haben, nachdem die dort verbliebenen Bewohner eine Evakuierung in das von Kiew kontrollierte Gebiet verweigert hatten. Dies erklärte gegenüber RIA Nowosti Wladimir Kusnezow, ein von russischen Soldaten evakuierter Einwohner der Stadt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er gab an, dass seine Enkelin und seine Tochter vom ukrainischen Militär gewaltsam abtransportiert wurden. Laut Kusnezow hätten seine Tochter und Enkelin das Haus verlassen, während viele andere Bewohner im Keller des fünfstöckigen Gebäudes blieben, als die Kiewer Militärs dieses Haus unter Beschuss nahmen.

Laut Tatjana Malzewa, ebenfalls Zivilistin, verminen die ukrainischen Truppen beim Rückzug aus Artjomowsk mehrstöckige Wohnhäuser und vertreiben die Zivilisten.

Ein russischer Kommandeur erklärte bereits Mitte April gegenüber RIA Nowosti, dass die ukrainischen Streitkräfte mehrstöckige Gebäude und andere feste Strukturen in die Luft sprengen oder abbrennen, um den Vormarsch der russischen Truppen zu verlangsamen. Der Agentur lagen damals auch Videoaufnahmen von der Bombardierung eines solchen Gebäudes vor, die von einer Drohne aufgenommen worden waren. Darüber hinaus berichteten Augenzeugen unter den evakuierten Zivilisten, dass die ukrainischen Streitkräfte Ende März während des Rückzugs absichtlich Granaten in den Keller eines mehrstöckigen Gebäudes geworfen haben, in dem Wissen, dass sich dort noch Zivilisten aufhalten."

Quelle: RT DE