Russlands Föderationsrat: Bedingungen für Verhandlungen nicht präsent

Die Lage in der Ukraine sei bei Gesprächen mit der chinesischen Seite erörtert worden – und es gebe derzeit nicht die geringsten Voraussetzungen für Friedensgespräche. Das machte die Sprecherin des russischen Föderationsrates, Valentina Matwijenko, am Dienstag deutlich, die sich zu einem Besuch in China aufhält. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert: "Wir und China schätzen die Geschehnisse realistisch ein. Um einen friedlichen Dialog zu beginnen, sind politischer Wille, politischer Realismus und Selbstständigkeit erforderlich. All dies sehen wir in der Ukraine nicht. Deshalb gibt es zu unserem großen Bedauern heute nicht die geringsten Voraussetzungen für Friedensgespräche." Matwijenko machte darauf aufmerksam, dass die Vorgaben des chinesischen Plans zur Beilegung der Situation in der Ukraine den Ansätzen Russlands zur Lösung des Konflikts sehr ähnelten. "Ich habe noch einmal bestätigt, dass wir Chinas Position zur Ukraine verstehen und schätzen. Wir schätzen Chinas Bemühungen zur Friedenssicherung", fügte die Sprecherin des Föderationsrates hinzu. Quelle: RT DE