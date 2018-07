Mindestens zehn Tote und 73 Verletzte bei Zugunglück in der Türkei

Bei einem Zugunglück in der Türkei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und 73 verletzt worden. Das berichteten türkische Medien am Sonntagabend unter Berufung auf Behörden. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Tekirdag im Nordwesten des Landes, die Region ist keine hundert Kilometer entfernt von der Grenze nach Griechenland und nach Bulgarien.

Auf Fernsehbildern waren umgestürzte Zugwaggons zu sehen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur