Trump verbucht Nato-Gipfel als Erfolg für sich

US-Präsident Donald Trump verbucht den Verlauf des Nato-Gipfels als Erfolg für sich. "Great success today at NATO! Billions of additional dollars paid by members since my election. Great spirit!", schrieb der US-Präsident am Donnerstagabend auf Twitter. Rückendeckung für diese Haltung bekam Trump von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der US-Präsident habe beim Thema Verteidigungsausgaben "Handlungsdruck" erzeugt, sagte Stoltenberg zum Abschluss des Gipfels vor Journalisten in Brüssel.

Streitthema auf dem zweitägigen Treffen war das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel, wonach alle Mitgliedsländer einen entsprechenden Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren sollen. Deutschland und mehrere andere Nato-Länder sind davon weit entfernt, der US-Präsident hingegen forderte eine sofortige Erhöhung auf vier Prozent. Quelle: dts Nachrichtenagentur