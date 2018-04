Putin spricht mit Merkel über Syrien

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert: Thema des Gesprächs sei vor allem die aktuelle Lage und die Entwicklung in Syrien gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Merkel und Putin seien sich darin einig gewesen, dass es darauf ankomme, "den politischen Prozess zur Beilegung des jahrelangen blutigen Konflikts in den Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen".

Diesbezügliche Möglichkeiten seien beraten worden, so Seibert. Zuletzt hatte ein Luftschlag der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Duma für neue Spannungen gesorgt. Merkel hatte den Angriff als "erforderlich und angemessen" bezeichnet. Quelle: dts Nachrichtenagentur