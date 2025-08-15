Kay Gottschalk: Deutsche EU-Beiträge strikter Ausgabenkontrolle unterwerfen

Eine von der EU-Kommission veröffentlichte Projekttabelle, die unter ngotransparency.eu öffentlich einsehbar ist, zeigt, dass auch deutsche Steuergelder in großem Umfang für fragwürdige Vorhaben rund um den Globus eingesetzt werden. Das Nachrichtenportal NIUS hat das Dokument mit 37.860 Datenzeilen ausgewertet und zahlreiche Beispiele gefunden, die weder wirtschaftlich sinnvoll noch im Interesse der deutschen Steuerzahler sind.

Hierzu teilt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, mit: „Es ist ein Skandal, dass hart erarbeitete deutsche Steuergelder in Millionenhöhe für Vorhaben ausgegeben werden, deren Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten steht: Etwa 1,1 Millionen Euro, um in Lettland sogenannte ,vulnerable Konsumenten‘ beim Sanieren ihrer Häuser zu unterstützen; 400 000 Euro für Fußballangebote für Farbenblinde in Island oder 671 000 Euro für einen zentralasiatischen Lesbenverband.

Solche Ausgaben haben mit solider Finanzpolitik nichts zu tun und sind ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers. Die AfD-Fraktion fordert, diese Verschwendung sofort zu beenden und deutsche EU-Beiträge einer strikten Ausgabenkontrolle zu unterwerfen. Es kann nicht sein, dass deutsche Familien immer stärker belastet werden, während ihr Geld für derartige Luxus- und Ideologie-Projekte in alle Welt verteilt wird.“

Quelle: AfD Deutschland