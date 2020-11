Mindestens 30 Tote bei Anschlag in Afghanistan

In der Provinz Ghazni in Zentralafghanistan sind am Sonntag mindestens 30 Personen bei einem Anschlag getötet worden. Mindestens 15 weitere Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt. Laut übereinstimmender Medienberichte soll es sich bei den Toten um Sicherheitskräfte handeln.

Ziel des Anschlags war demnach ein Armeestützpunkt. Ein Selbstmordattentäter soll dabei am Sonntagmorgen eine Autobombe gezündet haben. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Allerdings kommt es in der Provinz immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Taliban und Regierungstruppen. Quelle: dts Nachrichtenagentur