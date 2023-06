DVR meldet 54 ukrainische Angriffe binnen 24 Stunden

Die Behörden in Donezk haben innerhalb der vergangenen 24 Stunden 54 Angriffe durch ukrainische Truppen registriert. Demnach wurden auf das Territorium der Volksrepublik mindestens 316 Geschosse abgefeuert. Dabei setzte das ukrainische Militär Mehrfachraketenwerfer, Drohnen und Geschosse im Kaliber 155 und 152 Millimeter ein. Unter Beschuss gerieten acht Ortschaften einschließlich der Regionalhauptstadt Donezk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Angriffen in der Zeitspanne von 00.00 Uhr am 21. Juni bis 00.00 Uhr am 22. Juni (Ortszeit) erlitt ein Zivilist Verletzungen. Durch den Beschuss wurden neun Wohnhäuser in Donezk, Gorlowka und Jassinowataja sowie drei zivile Infrastrukturobjekte beschädigt.

Am Vortag hatten die Behörden von Donezk mehr als 25 Angriffe aus der Ukraine berichtet. Dabei wurden zwei Zivilisten getötet. Sechs Menschen, darunter ein zehnjähriges Kind, erlitten Verletzungen."

