"Genug ist genug!" – Trucker-Protest blockiert Regierungsviertel von Den Haag

Weiter berichtet RT DE: "Noch immer protestieren die Trucker des kanadischen "Freiheitskonvois" gegen die Corona-Maßnahmenpolitik der Regierung unter Premierminister Justin Trudeau. Längst fühlen sich auch Menschen in anderen Teilen der Welt von den Truckern inspiriert. Neben Frankreich gehören dazu die Niederlande.

Dort blockierten Lastwagen- und Traktorfahrer am Samstag aus Protest gegen die Corona-Beschränkungen mit mehreren Fahrzeugen Teile des Regierungsviertels. Die Demonstration unter dem Motto "Freiheitskonvoi Niederlande" sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen, wie etwa die Nachrichtenagentur ANP berichtete.

Die Polizei ging zunächst nicht gegen die vor dem Haager Binnenhof versammelten Fahrer vor. An dem hunderte Jahre alten Binnenhof befindet sich der Amtssitz von Ministerpräsident Mark Rutte. Die Demonstration sorgte in der Stadt für teils erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ging zunächst nicht gegen die vor dem Haager Binnenhof versammelten Fahrer vor. Neben beiden Kammern des Parlaments befindet sich dort auch der Amtssitz von Ministerpräsident Mark Rutte.

Die Demonstranten skandierten Slogans wie: "Rutte, hau ab!" und "Genug ist genug!" Die Behörden forderten sie auf, ihre Fahrzeuge auf dem nahegelegenen Freigelände Malieveld abzustellen. Die Demonstranten trafen bereits am frühen Morgen in Lastwagen, Autos, Traktoren und sogar Wohnwagen ein, und viele schienen entschlossen zu sein, auch nach einer Warnung der Polizei auf Twitter weiterzuziehen. Demzufolge weigerten sich die Demonstranten, sich auf den nahe gelegenen Malieveld zu begeben – eine Freifläche, auf der in Den Haag üblicherweise Demonstrationen stattfinden.

"Der Konvoi wird so lange weiterfahren, bis ein grundlegender und dauerhafter Wandel vollzogen ist", so die Organisatoren in einer Erklärung, in der sie das Ende aller COVID-19-Beschränkungen im ganzen Land fordern.

Die niederländische Regierung hatte am Donnerstag erklärt, zum 18. Februar die meisten Corona-Maßnahmen aufheben zu wollen. Stadien, Theater, Kinos und Gaststätten sollen dann wieder fast uneingeschränkt für Besucher freigegeben werden, erklärte Gesundheitsminister Ernst Kuipers. Eine endgültige Entscheidung soll am Dienstag fallen. Ende Februar sollen dann die restlichen Einschränkungen aufgehoben werden.

Derweil wurde die von kanadischen Truckern blockierte Ambassador-Bridge, eine Hauptverkehrsader zwischen den USA und Kanada, von den Behörden geräumt. Von den verbliebenen Truckern wurden einige Dutzend festgenommen und die Lkws abgeschleppt."

