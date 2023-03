Teheran: Kiew hat keine Beweise für angebliche Drohnen-Lieferung an Russland

Weiter berichtet RT DE: "Bilder aus der Ukraine, die angeblich den Einsatz von Drohnen aus iranischer Produktion zeigen sollen, kommentierte der Minister gegenüber CNN mit den Worten:

"Unsere Experten haben diese Fotos untersucht. Sie haben nichts mit Iran zu tun. Seit vier Monaten warten wir auf die zweite Runde der Gespräche und erwarten, dass sie anreisen und die echten Dokumente vorlegen."

Kiew spreche wiederholt davon, dass man dies bald tun werde, aber nichts geschehe, so der iranische Diplomat.

Westliche Länder behaupten, dass Iran an Russland Drohnen für Kampfeinsätze in der Ukraine liefert. Moskau und Teheran bestreiten die Vorwürfe. Am 22. Dezember bezeichnete der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanaani die Behauptungen über die Weitergabe von Drohnen an Russland als unbegründet. Er bekräftigte, dass Teheran keine Drohnen an eine der Konfliktparteien geliefert habe."

Quelle: RT DE