Sergei Schoigu stellt bei der XI. Moskauer Konferenz für Internationale Sicherheit (MCIS) am Dienstag in einer Rede fest, dass Washington unter dem Motto der Unterstützung für Kiew die Arsenale seiner Verbündeten weltweit "aufräume", um Platz für US-Waffen zu schaffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Minister warnt vor den Konsequenzen für die betroffenen US-Partner:

"Allerdings werden die US-Partner für ihre neue Bewaffnung nicht wenig Geld zahlen und einer Einschränkung ihrer Souveränität im Bereich der Sicherheit zustimmen müssen."

Ferner teilt Schoigu mit, dass die russische Sonderoperation in der Ukraine der Vorherrschaft des Westens im Militärbereich ein Ende gesetzt habe. Nun habe der Westen deutlich weniger Möglichkeiten, seine Interessen anderen Ländern aufzuzwingen. Die Rolle Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in der internationalen Arena sei dagegen gewachsen. Auf die Situation in der Ukraine geht der Minister ein:

"Vorläufige Ergebnisse der Kampfhandlungen zeigen, dass die militärischen Ressourcen der Ukraine fast erschöpft sind."

Zudem habe die russische Sonderoperation den Mythos von der Überlegenheit der westlichen Standards widerlegt. Es sei nun offensichtlich, dass der Einsatz von westlichen Waffen und angeblich fortschrittlichen Methoden bei der Planung von militärischen Operationen keine Überlegenheit auf dem Schlachtfeld garantieren könne."

Quelle: RT DE