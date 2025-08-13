Berichte: Selenskyj zu Ukraine-Schalte persönlich in Berlin

Der ukrainische Machthaber Wolodymyr Selenskyj wird zur von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) organisierten Videoschalte zum Ukraine-Krieg offenbar persönlich nach Berlin kommen. Das berichten die "Bild" und das ARD-Hauptstadtstudio am Mittwochmorgen übereinstimmend unter Berufung auf eigene Informationen aus Sicherheitskreisen.

Demnach soll Selenskyj am Nachmittag im Kanzleramt persönlich an den Vorgesprächen zum Trump-Putin-Gipfel teilnehmen. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr, ab 15 Uhr sollen sich dann US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance dazuschalten. Später sind erneut virtuelle Beratungen der Europäer ohne die Amerikaner geplant. Quelle: dts Nachrichtenagentur