Berichte: Selenskyj zu Ukraine-Schalte persönlich in Berlin

Berichte: Selenskyj zu Ukraine-Schalte persönlich in Berlin

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 09:15 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj (rechts) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)
Wolodymyr Selenskyj (rechts) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der ukrainische Machthaber Wolodymyr Selenskyj wird zur von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) organisierten Videoschalte zum Ukraine-Krieg offenbar persönlich nach Berlin kommen. Das berichten die "Bild" und das ARD-Hauptstadtstudio am Mittwochmorgen übereinstimmend unter Berufung auf eigene Informationen aus Sicherheitskreisen.

Demnach soll Selenskyj am Nachmittag im Kanzleramt persönlich an den Vorgesprächen zum Trump-Putin-Gipfel teilnehmen. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr, ab 15 Uhr sollen sich dann US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance dazuschalten. Später sind erneut virtuelle Beratungen der Europäer ohne die Amerikaner geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

