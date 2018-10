Politologe Alexander Rahr: Der Westen nimmt Russland nicht ernst

Für den Politologen Alexander Rahr tragen hauptsächlich die westlichen Staaten die Verantwortung für die schlechten Beziehungen zu Russland. "Die Ursache des heutigen Konflikts kann mit einfachen Worten beschrieben werden: Der Westen nimmt das postsowjetische Russland nicht mehr ernst", schreibt Rahr in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland".

Das Land gelte als eine zerfallene Großmacht, dessen Wirtschaft nicht mehr zu reparieren sei. "Dass Russland heute wieder den Großmachtstatus zurückerlangt hat, mag die USA auf die Palme bringen und in Europa Sorgen hervorrufen", so der Experte weiter. Ändern könne der Westen die neue multipolare Weltordnung aber nicht. "Stattdessen sollte er sich frühzeitig mit ihr arrangieren", so Rahr.



Quelle: neues deutschland (ots)