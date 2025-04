Ukrainischer Botschafter lobt deutsche Waffen

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat sich ausdrücklich positiv über die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen geäußert. Damit widersprach er Medienberichten über eine Einschätzung eines deutschen Diplomaten, in der die gelieferten Rüstungsgüter als nur eingeschränkt "kriegstauglich" bezeichnet wurden. "Auf keinen Fall sind diese Waffen unbrauchbar", sagte Makeiev dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".