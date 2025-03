Höcke: Euro-Putsch im sowjetischen Stil

Ganz Europa schaut auf Rumänien: Călin Georgescu, der aussichtsreichste Kandidat auf das Präsidentenamt, wurde von der Kandidatur ausgeschlossen! Er hat die erste Runde der Wahlen deutlich gewonnen, doch dann wurde die Wahl wegen einer behaupteten ausländischen Wahlbeeinflussung rückgängig gemacht (wir Thüringer kennen diese Methoden aus eigener Erfahrung…). Ein Beleg für diese Vorwürfe wurde bis jetzt nicht geliefert. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wir wissen nicht, wie und in welchem Ausmaß das geschehen sein und vor allem, wie sich das konkret auf das Wahlverhalten der Rumänen ausgewirkt haben soll. Aber die Kartellmedien interessiert dieses entscheidende Detail wenig. 👉🏻 Denn offensichtlich hat die EU ihre Finger im Spiel. Ex-EU-Kommissar Thierry Breton hat es selbst zugegeben, als er in einem Interview in Hinblick auf die Bundestagswahl in Deutschland drohte: »Man hat die Wahlen in Rumänien annulliert und das muß selbstverständlich auch in Deutschland gemacht werden, wenn es nötig ist«.

Unter fadenscheinigen Gründen wurde Georgescu vorübergehend festgenommen, als er seine erneute Kandidatur anmelden wollte — und jetzt dieser Gerichtsbeschluß! Die Nerven liegen blank, denn Georgescu führt weiter in den Umfragen. Auch die tatsächlich versuchte Einflußnahme durch Soros-NGOs in Rumänien konnte daran nichts ändern. Denn die Völker Mittelosteuropas haben 1989 nicht das kommunistische Joch abgeschüttelt, um sich nun unter das woke-globalistische zu begeben.

Italiens stellvertretender Ministerpräsident nennt diese Vorgänge zu Recht einen »Euro-Putsch im sowjetischen Stil«. Ich habe schon oft auf die Gefahren des schleichenden Systemwechsels hin zu einer Postdemokratie hingewiesen. Demokratie ist das Versprechen auf einen friedlichen Machtwechsel. Wenn das unmöglich gemacht wird, weil die Bürger keine echte Wahl haben, leben wir auch nicht mehr in einer Demokratie."

Quelle: Björn Höcke