Bei der Lieferung westlicher Panzer an die Ukraine könnten logistische Schwierigkeiten auftreten, berichtet die tschechische Zeitung Lidové noviny. Das Medium schreibt: "Eine große Anzahl gepanzerter Fahrzeuge muss für den Transport aus dem Westen an die Ostfront mit Zügen, Traktoren und Lastwagen unter Polizeibegleitung vorbereitet werden. Und alles muss im Geheimen geschehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Blatt stellt fest, dass ein solches Problem seit Beginn des Ukraine-Konflikts noch nicht aufgetreten ist, und fügt hinzu:

"Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Einführung westlicher gepanzerter Fahrzeuge an der ukrainischen Front von einer weiteren, ebenso wichtigen logistischen 'Schlacht' um schnelle Lieferungen und eine ununterbrochene Versorgung mit Munition, Treibstoff und Ersatzteilen begleitet sein wird. Es ist zu erwarten, dass noch mehr Menschen als die, die an der Front kämpfen, all dies organisieren werden."

Quelle: RT DE