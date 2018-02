Rund 800.000 Syrer kehrten in ihre Heimatorte zurück

Trotz der immensen Gefahren sind im vergangenen Jahr rund 800.000 Flüchtlinge in ihre Heimat in Syrien zurückgekehrt. Wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" unter Berufung auf Schätzungen des Flüchtlingshilfswerkes UNHCR berichtet, machten sich vor allem aus den Nachbarländern rund 75.000 auf den Rückweg, insbesondere in die Regionen Aleppo, al-Hasaka, Homs, Damaskus und Daraa.

Von den 6,1 Millionen Binnenvertriebenen kehrten im vergangenen Jahr nach UNHCR-Schätzungen rund 720.000 Menschen an ihre Wohnsitze zurück. Das UNHCR verweist zugleich darauf, dass weiterhin viele Syrer die Flucht antreten. Allein im Jahr 2017 soll sich ihre Zahl auf 2,6 Millionen belaufen haben. Das Flüchtlingshilfswerk kommt aktuell weiterhin zu dem Schluss, dass "alle Teile Syriens Berichten zufolge direkt oder indirekt von einem oder mehreren Konflikten betroffen" sind. Quelle: Rheinische Post (ots)

