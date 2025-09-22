Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
UN-Lastwagen mit Babynahrung geplündert – UN warnen vor verschärfter Not

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:40 durch Sanjo Babić
Israels Völkermord in Gaza an Palestinensern (Symbolbild)
Israels Völkermord in Gaza an Palestinensern (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

ZDFheute meldet im Newsticker, dass im Gazastreifen bewaffnete Täter UN-Hilfslaster überfallen haben. Übereinstimmend berichten n-tv und ProSieben/dpa von vier Fahrzeugen mit Babynahrung und verweisen auf UNICEF-Angaben zu betroffenen Kindern.

Nach Angaben aus dem UN-Umfeld wurden mehrere mit Babynahrung beladene Lastwagen gestoppt und ausgeraubt; UNICEF spricht davon, dass Tausende unterernährte Kinder dadurch wichtige Rationen verlieren. Israelische Stellen machen Hamas-Kräfte verantwortlich, unabhängige Bestätigungen dazu lagen zunächst nicht vor. Die UN verurteilen den Angriff und fordern, humanitäre Transporte nicht zu behindern.

Hilfsorganisationen mahnen seit Wochen, dass die Versorgungslage dramatisch sei und deutlich mehr Lkw pro Tag passieren müssten. Beobachter warnen, dass Plünderungen Hilfsrouten zusätzlich destabilisieren und das Sicherheitsrisiko für Konvois erhöhen.

