In der Nacht zum Montag wurden Depots der ukrainischen Streitkräfte in Odessa und im umliegenden Gebiet angegriffen, wobei es zu Bränden und zur Detonation von Munition kam. Dies berichtet Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir sind mit Russland" und Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut seinem Bericht geht es um die Depots der ukrainischen Streitkräfte "an der Küste der Region Odessa in der Nähe von Satoka und in den Außenbezirken von Odessa". Dagegen geben die ukrainischen Behörden offiziell als Ursache für die starken Explosionen einen Brand in den Lagerhallen eines Lebensmittelkonzerns an.

Über Nacht gab es Berichte über Explosionen in Odessa und der ganzen Region. Später meldete das Einsatzkommando Süd der ukrainischen Streitkräfte einen Brand in einem Lagerhaus eines Unternehmens. Nach Angaben von Natalija Gumenjuk, einer offiziellen Vertreterin des Kommandos, umfasste die Fläche des Brandes in dem Lager mehr als 6.000 Quadratmeter."

Quelle: RT DE