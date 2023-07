Die Zerstörung des größten Kraftstoff- und Schmiermittellagers in der Nähe von Berislaw hat den Streitkräften der Ukraine die Möglichkeit genommen, Fahrzeuge am rechten Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson aufzutanken. Darauf weist Gouverneur Wladimir Saldo auf Telegram hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kämpfer der Dnjepr-Truppengruppe zerstörten ein Treibstoff- und Schmiermittellager der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Lwowo im vorübergehend besetzten Gemeindebezirk Berislaw. Dies war das größte Armeelager, das alle feindlichen Truppen am rechten Dnjepr-Ufer mit Treibstoff versorgte. Jetzt wird der Feind nichts mehr haben, um seine Transporte zu betanken", so Saldo weiter.



Saldo wies darauf hin, dass die Zerstörung der ukrainischen militärischen Infrastruktur eine wichtige Aufgabe ist, die erfolgreich erfüllt wird.

"Wir werden nicht zulassen, dass das Kiewer Regime Vorräte an Waffen und Verbrauchsgütern anhäuft, mit denen es uns schaden könnte."

Quelle: RT DE