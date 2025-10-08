René Springer: Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Die griechische Regierung hat angekündigt, die Sozialleistungen für anerkannte Asylbewerber deutlich zu reduzieren und künftig stärker auf Arbeitsintegration und Sprachförderung zu setzen. Ziel ist es, die Belastung des Staatshaushalts zu verringern und das Land als Ziel für irreguläre Migration weniger attraktiv zu machen. Im Mittelpunkt steht der Grundsatz, dass Unterstützung zeitlich begrenzt und an Integrationsbereitschaft gekoppelt sein soll.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, teilt dazu mit: „Griechenland greift mit der Kürzung von Sozialleistungen für Asylbewerber zu einer logischen Maßnahme, die jedes migrationsgeplagte Land früher oder später ergreifen muss.

Wenn die Bundesregierung die Asylleistungen in Deutschland weiter auf hohem Niveau belässt, droht ein noch größerer Anreiz für Migration in unsere Sozialsysteme. Aus Staatswohlinteresse muss die Bundesregierung endlich handeln und dem Beispiel der Griechen folgen: nur noch Sachleistungen für Asylbewerber – und auch dabei nur das Nötigste. Wenn wir jetzt nicht die Pull-Faktoren abstellen, wird Deutschland endgültig überrannt.“

Quelle: AfD Deutschland