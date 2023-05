Selenskyj-Berater lobt neues deutsches Waffenpaket

Der außenpolitische Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, hat die Ankündigung Deutschlands für Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro gelobt. "Was mir wirklich an diesem Paket gefällt:

Deutschland übernimmt die Führung, erkennt den Moment in der Geschichte und versteht, dass jetzt die Weichen richtig gestellt werden müssen", sagte Podoljak der "Bild am Sonntag". Der Berater des ukrainischen Präsidenten sieht in der jetzt angekündigten Waffenlieferung den Beleg für eine veränderte Politik der Bundesregierung gegenüber der Ukraine: "Dieses Paket zeigt, dass es einen grundlegenden Wandel gegeben hat in der Sichtweise, wie gefährlich für die ganze Welt das russische Regime ist und wie dieser Krieg enden sollte."

Quelle: dts Nachrichtenagentur