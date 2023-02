Kadyrow ruft zur Befreiung von Charkow und Odessa auf

Tschetscheniens Oberhaupt Ramsan Kadyrow hat erklärt, Odessa und Charkow sollten im Rahmen der russischen Sonderoperation in der Ukraine zur Sicherung Russlands befreit werden. In einem Interview mit der Sendung 60 Minuten des Fernsehsenders Rossija 1 sagte er: "Wir müssen Odessa einnehmen, wir müssen Charkow einnehmen. So können wir später unseren Staat auf diese Weise sichern." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kadyrow äußerte sich dazu zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres alle im Rahmen der Sonderoperation gestellten Aufgaben zu 100 Prozent erfüllt sein würden. Er stellte auch klar, dass Russland in der Ukraine nicht mit voller Kraft kämpfe. Wenn der Beschuss des russischen Territoriums anhalte, könne die Geduld jedoch zu Ende gehen. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, dass "Odessa, Kiew, Charkow, alle Regionen und die gesamte Ukraine" russisches Territorium seien und dass die Entscheidung getroffen worden sei, während der Sonderoperation "nicht zu verteidigen, sondern überall anzugreifen"." Quelle: RT DE