Pentagon-Leaks: Russischer Geheimdienst arbeitet mit VAE gegen USA und Großbritannien

US-Beamte haben die VAE dafür kritisiert, dass sie die von den USA verhängten Sanktionen gegen Russland nicht durchsetzen. Nun geht aus den jüngsten Pentagon-Leaks hervor, dass die VAE und Russland vereinbart hätten, gegen die Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs zusammenzuarbeiten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Geheimdienstoffiziere hätten damit "geprahlt", dass sie mit den ölreichen Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Vereinbarung getroffen haben, "um gegen die Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs zusammenzuarbeiten". Dies meldete AP am Dienstag unter Bezugnahme auf eines der durchgesickerten Pentagon-Geheimdokumente.

In dem von AP eingesehenen Dokument heißt es: "Mitte Januar behaupteten des FSB [des russischen Inlandsgeheimdienstes], dass Beamte der Sicherheitsdienste der VAE und Russlands vereinbart hätten, gegen die Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs zusammenzuarbeiten."

"Die VAE sehen in der Zusammenarbeit mit den russischen Geheimdiensten wahrscheinlich eine Gelegenheit, die enger werdenden Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Moskau zu festigen und die nachrichtendienstlichen Partnerschaften während der Sorgen um den Rückzug der USA aus der Region zu diversifizieren", soll es in dem Pentagon-Dokument heißen. In Washington, D.C. sei man zudem darüber besorgt, dass die VAE die wegen des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen gegen Russland umgehen.

Zu den durchgesickerten Pentagon-Dokumenten räumte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby ein, dass "wir nicht wissen, wer dahinter steckt, wir wissen nicht, was das Motiv ist", dass aber angeblich zumindest einige der Papiere "manipuliert wurden".

Daraufhin gaben Beamte der VAE eine Erklärung ab, wonach die in dem Dokument enthaltenen Behauptungen über den FSB "kategorisch falsch" seien.

In letzter Zeit haben die VAE und Russland ihre Beziehungen deutlich ausgebaut. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges haben die VAE nicht – wie aus Washington verlangt – Stellung gegen Moskau bezogen, sondern versuchen seitdem, zwischen der russischen und der ukrainischen Seite zu vermitteln. Auch die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Abu Dhabi im Energiebereich wurde verstärkt – trotz der Versuche in Washington, die Golfstaaten zu einer Unterstützung der beabsichtigten Isolierung Russlands zu drängen."

