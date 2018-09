Dalai Lama: „Europa den Europäern!“

Der oft als moralische Instanz angesehene Geistliche sagt also ganz deutlich, dass Asyl nur Schutz auf Zeit bedeute und Flüchtlinge keine Einwanderer seien. Eine Feststellung, die Sozialdemokraten und Grüne weiter in Bedrängnis bringt, was ihre unsägliche Migrationspolitik betrifft.

In Österreich eiert die SPÖ beim Thema „Zuwanderungspolitik“ weiter herum. Oe24 berichtet von einem Geheimpapier, in dem die Roten einen Schwenk bei der Zuwanderung machen wollen. Der Realo-Kurs soll vom burgenländischen neuen SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ausgearbeitet worden sein.

Weiterlesen: www.unzensuriert.at/content/0027731-Sogar-Dalai-Lama-fuer-Rueckkehr-der-Fluechtlinge-nur-SPOe-eiert-weiter-herum

Quelle: Unser Mitteleuropa