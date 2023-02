Russlands Botschafter in USA über neue Waffenlieferungen an Kiew: Washington verschärft vorsätzlich Ukraine-Konflikt

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hat die von Washington angekündigte Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite und GLSDB-Landbomben mit einer Reichweite von etwa 150 Kilometern an Kiew scharf verurteilt. Dies zeuge von einer vorsätzlichen Zuspitzung des Konflikts. "Washington sieht in seinem Wunsch, Russland eine strategische Niederlage zu bereiten, keine Grenzen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Indem die US-Regierung Kiew immer schlagkräftigere Waffen zur Verfügung stelle, setze sie das Geld der US-Steuerzahler und das Leben der ukrainischen Soldaten aufs Spiel.

Dadurch würden die USA die Ukraine dazu motivieren, russische Regionen anzugreifen. Russland werde sich aber mit allen Mitteln dagegen wehren. Jegliche Versuche, Russland zu schaden, seien zu einem Fiasko verdammt. Je schneller die US-Regierung dies begreife, desto schneller gehe der jetzige Konflikt zu Ende." Quelle: RT DE