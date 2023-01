Seit 2014 sind im Donbass die Gefechte auf breiter Front nicht mehr eingestellt worden – und alle Maßnahmen Russlands einschließlich der militärischen Sonderoperation zielen darauf ab, diesen Krieg zu beenden. Daran erinnerte Russlands Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und Überlebenden der Blockade Leningrads. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die TASS zitiert: "Die Kampfhandlungen im Donbass haben seit 2014 nicht aufgehört, mit dem Einsatz von schwerem Gerät – Artillerie, Panzern und Flugzeugen."

Dem endlich ein Ende zu setzen, so Putin: "Das ist der Sinn unserer Operation. Und darin, unsere Menschen zu schützen, die dort in diesen Gebieten leben."

Er wies darauf hin, dass es sich bei diesen Gebieten um historische Territorien Russlands handelt, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR an die Ukraine gingen – und solange es dort friedlich zuging, hatte niemand ein Problem damit: "Russland hat sich mit diesem Ereignis abgefunden, obwohl es sich um unser historisches Territorium handelt."

Doch Moskau konnte nicht umhin, auf das zu reagieren, was sich dort abspielt – und die Tragödie begann nicht erst jüngst, sondern im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine im Jahr 2014: "Mit dem verfassungswidrigen bewaffneten Staatsstreich in der Ukraine. Und wie wir wissen, stellte dies uns vor die Notwendigkeit, den Krimbewohnern zu helfen. Dann folgten die Ereignisse im Donbass."

Im Wesentlichen begannen die Kiewer Behörden damals, die Menschen, die in diesen Gebieten leben, auszurotten, nur weil sie sich mit den Traditionen ihrer Vorfahren, ihres Volkes, der russischen Kultur und der russischen Sprache verbunden fühlen, so Putin."

Quelle: RT DE